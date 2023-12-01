Водителей карельской столицы ждут два дня проверок дорожной полиции

Автолюбителей Петрозаводска в начале недели ждут массовые проверки.

Для профилактики ДТП с участием нетрезвых водителей в понедельник и вторник, 4 и 5 числа, инспекторы ГИБДД столицы Карелии выйдут на улицы с рейдом.



Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы.



Материалы аудио- и видеозаписей могут потом использовать в суде как доказательства по делу об административном правонарушении.



Также городская ГИБДД просит петрозаводчан сообщать о пьяных водителях по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.



В дорожной полиции напомнили, что за 11 месяцев в Петрозаводске произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.



В них погибли четыре человека, 16 - получили травмы.