Водителей лишают прав из-за безрецептурных лекарств: разъяснения наркодиспансера Карелии

Небольшое количество фенобарбитала входит в состав лекарств, которые продаются без рецепта, и за их применение можно лишиться водительских прав.

Об этом сообщили в Республиканском наркологическом диспансере.

«Человек, у которого, например, болит голова или «прихватывает сердце», принимает такое лекарство. Обычно по совету знакомых или родственников – рецепт-то не нужен! А через некоторое время садится за руль. Причем время это может быть продолжительным: фенобарбитал выводится организмом (и отражается в анализах) не менее месяца после однократного приема. Если такого водителя остановит полицейский и попросит пройти медицинское освидетельствование, тот, как правило, соглашается. Чего ему опасаться? Он не пьян, наркотики не употребляет, все в порядке. А анализ вдруг показывает психотропное вещество!», - пояснили в медучреждении.

По мнению специалистов диспансера, тем, кто садится за руль или проходит медицинское освидетельствование для устройства на работу, нельзя принимать андипал, корвалол, валокордин, валосердин и валосемид.

«Поскольку ни рецепта, ни записи в медицинской карточке о назначении фенобарбитала у этого человека нет, доказать, что он принял препарат один раз и по незнанию, никак не получится… К сожалению, в настоящее время с этим несоответствием законодательства и состава некоторых лекарств ничего нельзя поделать», - добавили в наркодиспансере.