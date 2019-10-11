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Новости. Общество
20:40, 11 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Водителей начнут проверять на хронический алкоголизм

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Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер. Соответствующий приказ принят Минздравом и находится на регистрации в Минюсте, пишет "КоммерсантЪ".

Помимо этого, кандидатам в водители предложат сдать мочу на анализ "употребления психоактивных веществ": опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Нововведения приведут к удорожанию медсправок, говорят эксперты, а также к активизации фирм, торгующих левыми справками. Наркологи не исключают, что гражданам после такой проверки на медкомиссии могут не только не дать права, но и отправить на 15 суток за употребление запрещенных веществ.

Тест делается в течение двух часов с момента взятия пробы с помощью полосок-индикаторов, которые окрашиваются в определенные цвета в зависимости от найденных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если экспресс-тест выявил хоть одно из этих веществ, предстоит подтверждающий тест в лаборатории с помощью специальных приборов – хроматографов.

"Ситуацию с наркоманами за рулем этот приказ не изменит,– считает адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько. –Наркоманы со стажем наверняка уже состоят на учете, и справки они все равно не получат. Те же, кто употребляет периодически, может перед сдачей анализов какое-то время воздержаться от употребления, проверка не даст положительного результата. При этом совершенно ясно, что черный рынок тут же отреагирует на приказ массовым предложением по оказанию соответствующих услуг по чистым анализам".

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