Водителей начнут проверять на хронический алкоголизм

Новости по теме
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер. Соответствующий приказ принят Минздравом и находится на регистрации в Минюсте, пишет "КоммерсантЪ".
Помимо этого, кандидатам в водители предложат сдать мочу на анализ "употребления психоактивных веществ": опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Нововведения приведут к удорожанию медсправок, говорят эксперты, а также к активизации фирм, торгующих левыми справками. Наркологи не исключают, что гражданам после такой проверки на медкомиссии могут не только не дать права, но и отправить на 15 суток за употребление запрещенных веществ.
Тест делается в течение двух часов с момента взятия пробы с помощью полосок-индикаторов, которые окрашиваются в определенные цвета в зависимости от найденных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если экспресс-тест выявил хоть одно из этих веществ, предстоит подтверждающий тест в лаборатории с помощью специальных приборов – хроматографов.
"Ситуацию с наркоманами за рулем этот приказ не изменит,– считает адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько. –Наркоманы со стажем наверняка уже состоят на учете, и справки они все равно не получат. Те же, кто употребляет периодически, может перед сдачей анализов какое-то время воздержаться от употребления, проверка не даст положительного результата. При этом совершенно ясно, что черный рынок тут же отреагирует на приказ массовым предложением по оказанию соответствующих услуг по чистым анализам".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии