Водителей Петрозаводска предупредили о грядущей опасности

В ближайшие дни автолюбителей столицы Карелии призвали к осторожности.
В Госавтоинспекции Карелии рассказали о прогнозе синоптиков, предвещающем колебания температуры через нулевую отметку. Это означает, что дневная оттепель будут сменяться ночными заморозками.
В связи с этим на дорогах может быть сколько. Поэтому в ГИБДД рекомендуют водителям в эти дни соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и перестроений, держать безопасную дистанцию и заблаговременно снижать скорость перед переходами.
Одновременно автоинспекторы призвали пешеходов быть максимально внимательными.
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