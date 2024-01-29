Водителей Петрозаводска предупредили о грядущей опасности

В ближайшие дни автолюбителей столицы Карелии призвали к осторожности.

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о прогнозе синоптиков, предвещающем колебания температуры через нулевую отметку. Это означает, что дневная оттепель будут сменяться ночными заморозками.

В связи с этим на дорогах может быть сколько. Поэтому в ГИБДД рекомендуют водителям в эти дни соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и перестроений, держать безопасную дистанцию и заблаговременно снижать скорость перед переходами.

Одновременно автоинспекторы призвали пешеходов быть максимально внимательными.