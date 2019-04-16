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Новости. Общество
16:06, 16 Апреля 2019
фото: ГИБДД Петрозаводска

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

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Вечером 17 апреля пройдет рейд по выявлению пьяных водителей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В целях предотвращения ДТП по вине нетрезвых водителей, ГИБДД Петрозаводска продолжает проведение профилактических мероприятий группами нарядов ДПС "Контроль трезвости".

Вечером 17 апреля автоинспекторы проведут рейд по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Если вы видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, звоните: 715-900, 78-44-44 (дежурная группа Госавтоинспекции Петрозаводска).

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Комментарии

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nae
2019-04-16 16:07:28
А какой у нас праздник 17 апреля? Ну, хотя бы, в пятницу пьяных ловить, а в среду то чего?
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