Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

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Вечером 17 апреля пройдет рейд по выявлению пьяных водителей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В целях предотвращения ДТП по вине нетрезвых водителей, ГИБДД Петрозаводска продолжает проведение профилактических мероприятий группами нарядов ДПС "Контроль трезвости".
Вечером 17 апреля автоинспекторы проведут рейд по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Если вы видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, звоните: 715-900, 78-44-44 (дежурная группа Госавтоинспекции Петрозаводска).
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