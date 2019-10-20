Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки

В воскресенье, 20 октября, на дорогах Петрозаводска пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщили в ГИБДД города.

Сотрудники ГИБДД в ходе рейда будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

За 9 месяцев 2019 года в Петрозаводске зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в которых 16 человек получили травмы.

"Уважаемые петрозаводчане, не преступайте закон сами и не допускайте, чтобы ваш родственник, близкий человек или просто знакомый садился за руль в состоянии опьянения! Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44", - отмечается в сообщении ведомства.