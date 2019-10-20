Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки

Новости по теме
Загрузка...
В воскресенье, 20 октября, на дорогах Петрозаводска пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщили в ГИБДД города.
Сотрудники ГИБДД в ходе рейда будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.
За 9 месяцев 2019 года в Петрозаводске зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в которых 16 человек получили травмы.
"Уважаемые петрозаводчане, не преступайте закон сами и не допускайте, чтобы ваш родственник, близкий человек или просто знакомый садился за руль в состоянии опьянения! Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44", - отмечается в сообщении ведомства.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.10.2019, 15:23
17.10.2019, 06:40
13.10.2019, 13:38
19.10.2019, 11:22
16.10.2019, 17:43
Аналитика
18.10.2019 11:53
Капитал
Глава Петрозаводска призывает горожан участвовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве в следующем году в первую очередь.
15.10.2019 12:36
14.10.2019 17:06
10.10.2019 00:18
Чтиво
18.10.2019 10:43
Частная жизнь
Очередная страшная история из жизни "петрозаводского маньяка" прозвучала в Верховном суде Карелии.
18.10.2019 09:48
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии