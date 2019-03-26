Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД

Госавтоинспекция Петрозаводска проведет "сплошные" проверки водителей на состояние опьянения, сообщили в ведомстве.

За два месяца в Петрозаводске зарегистрировано три ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 8 человек получили травмы.

В целях предотвращения подобных аварий Госавтоинспекция Петрозаводска продолжает проведение профилактических мероприятий группами нарядов ДПС "Контроль трезвости".

Так, 26, 28 и 30 марта автоинспекторы проведут рейды по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Если вы видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, позвоните в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.