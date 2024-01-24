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Водителей предупредили о дневной уборке снега на оживленной улице Петрозаводска

Новости. Общество
10:31, 26 Января 2024
фото: © администрация ТРЦ «Тетрис»

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Днем 26 января на улице Мерецкова будет трудиться снегоуборочная техника.

В пятницу, 26 января, с 13.00 до 15.00, на участке улицы Мерецковае от проспекта Александра Невского до улицы Загородной запланированы снегоуборочные работы.

Госавтоинспекция столицы Карелии просит водителей не парковать автомобили на указанном участке дороги.

Напомним, ранее машины нарушителей, помешавших работе спецтехники на Кукковке, отвезли на штрафстоянку. 

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