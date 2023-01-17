Водителей школьных автобусов в Карелии ждет проверка ГИБДД

Сегодня, 6 февраля, в Карелии стартует профилактическое мероприятие «Безопасный школьный автобус», сообщили в ГИБДД республики.

Во всех районах республики автоинспекторы проверят организацию детских автобусных перевозок.

Сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют маршруты подвоза детей к местам обучения, техническое состояние транспортных средств. Во время рейдов автоинспекторы проверят наличие техосмотра, путевую документацию, а также исправность тахографов.

Дорожные полицейские проведут инструктажи с юными пассажирами, где расскажут детям о правилах поведения в автобусе, а также разъяснят правила поведения при посадке и высадке из автобуса, напомнят о соблюдении правил безопасности пешеходами.