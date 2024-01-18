Водителей трех крупных районов Петрозаводска предупредили о ночной уборке снега

Машины, которые помешают работам подрядчика, эвакуируют на штрафстоянку.

В ночь на пятницу в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы: на нечетных сторонах улиц Ровио и Древлянка, на бульваре Интернационалистов, в районе дома № 22, на проспекте Ленина и на Лыжной.



«Просим автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также информационные таблички под знаками», — говорится в сообщении городской Госавтоинспекции.



На этих улицах по ночам остановка транспорта запрещена.



Припаркованные с нарушениями автомобили будут эвакуированы на специализированную стоянку, предупредила дорожная полиция.