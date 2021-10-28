Водителей, трижды нарушивших ПДД, собираются лишать прав

«В проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения (три и более раза в течение одного года)», — заявили в Минюсте.