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Водителей, трижды нарушивших ПДД, собираются лишать прав

Новости. Общество
16:17, 28 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает лишение прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения.

Об этом собщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минюста. Срок лишения прав составит от года до полутора лет. Решение принято «в целях повышения уровня безопасности на дорогах».

«В проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения (три и более раза в течение одного года)», — заявили в Минюсте.

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Комментарии

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gaudealis
2021-10-28 16:47:15
Лишать прав будут холопов, а каста "привилегированных" (чинуши, менты, судьи, прокуроры, ФСБшники и проч., а также их жёны/любовницы/дети) как нарушали ПДД безнаказанно, так и будут нарушать дальше.
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