Водители микрорайона в Петрозаводске ежедневно рискуют попасть в ДТП из-за нескошенной травы (ФОТОФАКТ)

На Древлянке ни разу за сезон не скосили траву на газоне на пересечении дороги-дублера Лососинского шоссе и Сестрорецкого проезда.

Автомобилисты на Древлянке ежедневно рискуют попасть в аварийную ситуацию из-за разросшейся травы, высота которой превышает нормативы. Опасным местом стало пересечение дороги-дублера Лососинского шоссе и Сестрорецкого проезда.

«Автомобили, выезжающие с проезда, просто не видно. Трава закрывает весь вид дороги. За сезон подрядчик не появился здесь не разу. Неужели нужно дождаться аварии, чтобы скосить траву», — пишут читатели «Столицы на Онего», приславшие в редакцию фото с видом проезда со стороны дороги-дублера.

Ранее в администрации города сообщали, что высота травы на некоторых магистральных газонах на Ключевой превышает нормативы в десять раз. Подрядчик обязался устранить нарушения к 8 июля во всех районах Петрозаводска.