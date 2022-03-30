Водители новых троллейбусов в Петрозаводске пожаловались на пассажиров из-за кнопки «STOP»

Пассажиры новых троллейбусов в Петрозаводске часто без надобности нажимают кнопку «STOP», что вызывает жалобы водителей.

Об этом сообщили в ПМУП «Городской транспорт».

Согласно требованиям законодательства по транспортной безопасности в новых троллейбусах на вертикальных поручнях установлены кнопки «STOP». В случае экстренной ситуации в салоне при ее нажатии в кабине водителя звучит сигнал.



«Со слов водителей сигнал звучит почти постоянно с редкими перерывами. Убедительно вас просим не нажимать без необходимости кнопки „STOP“!!! Делать замечания тем, кто это делает из любопытства или хулиганских побуждений», — говорится в сообщении.

На предприятии также напомнили, что в каждом троллейбусе установлены 8 видеокамер, изображения с них записываются на регистратор и хранятся длительное время. По ним можно определить пассажиров, наживмющих красную кнопку.

«Давайте уважать труд водителей и себя!», — добавили в ПМУП «Городской транспорт».