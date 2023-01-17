Водители отечественных автомобилей на западе Карелии попались автоинспекторам в пьяном виде (ФОТО)

Нарушителям в Лахденпохском районе грозит штрафы и лишение прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

Двух нетрезвых водителей отстранили от управления инспекторы ГИБДД в Лахденпохском районе.

Автомобили остановили на выходных, оба водителя «познакомились» с алкотестером. Прибор показал однозначно — пьяны. У 34-летнего водителя автомобиля ВАЗ 2121 результат составил 0,45 мг/л. У 68-летнего водителя автомобиля NIVA показания прибора составили 0,34 мг/л.

Водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

В ГИБДД напомнили, что в 2022 году более 2300 водителей в Карелии лишились прав за вождение в пьяном виде.