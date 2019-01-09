Водители столкнувшихся в Петрозаводске автомобилей пострадали в ДТП

Авария произошла 8 января на улице Карла Маркса, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 19.55 на ул. Карла Маркса, 19 водитель ВАЗ 21150 не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Honda CR-V.

Оба водителя пострадали. Им назначено амбулаторное лечение.