Водители в Карелии стали чаще садиться за руль пьяными

С начала года количество нарушений нетрезвыми водителями, в сравнении с прошлым годом, возросло на четверть - с 526 до 660, сообщили в ГИБДД Карелии.

С 23 апреля по 12 мая автоинспекторы проведут информационно-пропагандистскую кампанию #КарелияЗаТрезвоеВождение.

С начала года количество нарушений нетрезвыми водителями, в сравнении с прошлым годом, возросло на четверть - с 526 до 660. Чаще стали садиться за руль водители, ранее уже привлекавшиеся за данное нарушение. Так, в соответствии с уголовным кодексом за повторное управление автотранспортом понесли наказание 78 водителей (69 в 2019).

Наибольшее количество нарушений нетрезвыми водителями зафиксировано в выходные дни - 130 пьяных водителей были отстранены от управления автотранспортом в субботние дни и 139 в воскресные. По четвергам и пятницам водители реже всего управляли пьяными - по 66 и 68 нарушений соответственно выпадает на эти дни.

В преддверии майских праздников и в период их проведения сотрудники Госавтоинспекции во всех районах республики будут ежедневно проверять водителей автотранспорта на состояние опьянения. Полицейские проведут с участниками движения индивидуальные беседы, акцентируя их внимание на основных факторах риска в дорожном движении, в том числе при управлении транспортом в состоянии опьянения.