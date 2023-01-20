Водители в Петрозаводске продолжают биться на перекрестке с измененным движением (ВИДЕО)

На пересечении улиц Антикайнена и Красная, где из-за ремонта моста изменилась схема движения, произошла очередная авария.

В минувшую субботу, 21 января, в 11.29 на пересечении улиц Антикайнена и Красная два водителя-нарушителя не посмотрели на дорожные знаки и устроили ДТП, которое попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Видео опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Ранее сообщалось, что из-за ремонта моста через реку Неглинка на улице Антикайнена на год изменится схема движения транспорта на перекрестке улиц Антикайнена-Красная.

Объезд перекрытого моста организован через Первомайский проспект и улицу Анохина. Движение по Красной улице на участке между улицами Анохина и Антикайнена стал двусторонним.

При движении по улице Анохина в сторону Голиковки запрещен поворот налево на проспект Ленина.

Также начал действовать запрет остановки транспорта по обеим сторонам Красной, Анохина, на Первомайском проспекте.

Для повышения пропускной способности перекрестка Первомайского проспекта с улицами Ленинградской и Антикайнена изменился режим работы светофора.