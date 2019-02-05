Водителя-алкоголика лишили прав через суд на севере Карелии

Лоухский районный суд по иску прокурора лишил прав водителя с алкогольной зависимостью, сообщает прокуратура Карелия.

По информации ведомства, местный житель, состоящий с 2017 года на учете у нарколога в связи с синдромом зависимости от алкоголя 2 стадии, на момент проверки имел действующее водительское удостоверение на право управления транспортными средствами 12 категорий и работал водителем.

Прокурор обратился в Лоухский районный суд с исковым заявлением и потребовал прекратить действие права гражданина на управление транспортными средствами в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями.

Суд удовлетоврил исковые требования в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

С должности водителя гражданин уволился после начала прокурорской проверки.