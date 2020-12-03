Водителя без прав поймали в Карелии и лишили автомобиля

За нарушение ПДД водителю, остановленному инспекторами в Кондопоге, грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Инспекторы ДПС накануне в Кондопоге отстранили от управления автомобилем Mitsubishi 47-летнего мужчину, сообщили в ГИБДД Карелии.

Выяснилось, что он не имел водительских прав. В отношении нарушителя были составлены административные материалы. За вождение без прав предусмотрен административный штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

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