Водителя и пассажира разбившегося ночью в Карелии авто отвезли в больницу

Дорожная авария произошла в минувший выходной в Пряжинском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло в минувшее воскресенье, 13 октября, около 0.30 ночи в поселке Новые Пески Пряжинского района. Там автомобиль Ford Mariner съехал с дороги в кювет.

В результате аварии 41-летние водитель и пассажир получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка.