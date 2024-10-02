Водителя и пассажира разбившегося ночью в Карелии авто отвезли в больницу

Дорожная авария произошла в минувший выходной в Пряжинском районе.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло в минувшее воскресенье, 13 октября, около 0.30 ночи в поселке Новые Пески Пряжинского района. Там автомобиль Ford Mariner съехал с дороги в кювет.
В результате аварии 41-летние водитель и пассажир получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка.
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