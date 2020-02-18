Водителя лесовоза оштрафовали в Карелии за неиспользованный тахограф

В Олонецком районе остановили водителя лесовоза и увидели, что он не вставил карту водителя в прибор контроля скорости и сна, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 17 февраля в 12.55 в Олонецком районе автоинспекторы специального взвода Госавтоинспекции Карелии в ходе повседневного надзора за перевозками крупногабаритных и тяжеловесных грузов при проверке грузового автомобиля MAN (лесовоз) установили, что в тахограф грузовика карта водителя не вставлена.

В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст.11.23 КоАП РФ. Госавтоинспекция Карелии призывает водителей, а также руководителей организаций к неукоснительному соблюдению всех норм и требований, предусмотренных правилами дорожного движения Российской Федерации.

Тахо́граф — контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Предназначено для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.