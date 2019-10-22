Водителя-нарушителя оштрафовали около школы в Петрозаводске

Утром 22 октября автоинспекторы контролировали правила перевозки детей на подъездных путях к школе № 39 и детскому саду № 15, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В ходе рейда водитель был привлечен к административной ответственности за перевозку 9-летнего ребенка на переднем сиденье автомобиля без использования детского удерживающего устройства.

ГИБДД напоминает, что перевозка детей до 12 лет на переднем сиденье автомобиля возможна только с использованием детского удерживающего устройства.