Водителя-нарушителя оштрафовали около школы в Петрозаводске

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Утром 22 октября автоинспекторы контролировали правила перевозки детей на подъездных путях к школе № 39 и детскому саду № 15, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В ходе рейда водитель был привлечен к административной ответственности за перевозку 9-летнего ребенка на переднем сиденье автомобиля без использования детского удерживающего устройства.
ГИБДД напоминает, что перевозка детей до 12 лет на переднем сиденье автомобиля возможна только с использованием детского удерживающего устройства.
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