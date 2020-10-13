Водителя почты в Карелии будут судить за смерть пассажирки

Водителя отделения почты в Сегежском районе будут судить за ДТП, в котором погибла его коллега.

Прокуратура Сегежского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, на скамье подсудимых окажется 41-летний водитель отделения почты Сегежского района.

По версии следствия, в июне 2020 года водитель сегежского почтамта, двигаясь на служебном автомобиле УАЗ по закругленному участку автодороги из поселка Валдай в направлении Надвоиц со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил занос автомобиля, в результате чего выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем "Toyota Hilux".

В результате столкновения 45-летняя работница почтамта, находившийся на переднем пассажирском сидении автомобиля УАЗ, скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело будет рассматриваться в Сегежском городском суде.