Водителя в Карелии отправили за решетку за отказ снять тонировку на машине

Водитель, затонировавший стекла своего автомобиля, оказался в камере для административно задержанных, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Автоинспекторы 18 октября остановили автомобиль Audi, боковые стекла которого были покрыты материалом темного цвета, светопропускание составило 35% вместо положенных 70.

Как выяснилось, в августе данного водителя уже останавливали сотрудники ГИБДД и выдавали постановление с требованием снять незаконную тонировку. Водитель должен был в течение суток устранить неисправность, но не сделал этого.

За неповиновение законному требованию сотрудника полиции в отношении 27-летнего водителя был составлен административный материал. Водителя задержали до суда и поместили в спецприемник управления МВД по Петрозаводску.

В понедельник, 19 октября, состоялся суд. Водителю назначено административное наказание в виде штрафа в размере 600 рублей.