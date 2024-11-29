Водителям Петрозаводска рассказали, как вызволять задержанное авто со штрафстоянки

В ГИБДД рассказали, что делать, если на месте парковки не оказалось железного коня.

Госавтоинспекция карельской столицы разъяснила порядок получения автомобиля после задержания за нарушения ПДД.



«Не паникуйте и внимательно осмотрите место, где стоял ваш автомобиль. Если он мог быть помехой для движения пешеходов и проезда другого автотранспорта и имеются дорожные знаки, запрещающие стоянку (парковку) автомобилей, необходимо позвонить в полицию», — предупредили автоинспекторы и назвали номера телефонов:

78-44-44, 715-900 или единый номер экстренных служб 102.



По номерам автомобиля и месту, где он находился, будет установлен адрес штрафстоянки и причина эвакуации.



Чтобы забрать автомобиль с штрафстоянки, понадобятся:



- действующее водительское удостоверение;

- свидетельство о регистрации авто;

- действующий полис ОСАГО (если полиса нет или срок страхования закончился, необходимо оформить новый).

В случае невозможности оформления ОСАГО (автомобиль неисправен) в ГАИ следует приехать с водителем эвакуатора.



Документы на автомобиль необходимо предоставить в отделение Госавтоинспекции, где инспектор выпишет постановление об административном правонарушении, ставшим причиной эвакуации автомобиля, и выдаст разрешение на выдачу автомобиля со штрафстоянки.

Предъявив работнику штрафстоянки постановление с документами на автомобиль, водитель получит квитанцию на оплату эвакуации и хранения автомашины.



Если документы остались в эвакуированном автомобиле, путь возврата железного коня станет длиннее. Сначала необходимо посетить штрафстоянку и забрать документы.



Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не нарушать правила и быть внимательными при выборе места для парковки автомобиля.