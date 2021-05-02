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Водителям Петрозаводска снова устроят массовый «Контроль трезвости»

Новости. Общество
13:35, 03 Мая 2021
фото: группа Госавтоинспекции Петрозаводска Вконтакте
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Сотрудники ГИБДД Петрозаводска 4 мая проведут традиционные массовые рейды на улицах города.

Об этом говорится в сообщении в группе Госавтоинспекции Вконтакте.

В рамках операции «Контроль трезвости» инспекторы будут останавливать автомобили и проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное аналогичное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

«В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении.

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-03 13:52:55
Сколько раз кредитокастрюльщик оглядывается на свое ведро по пути к подъезду ? Статистикой установлено, что не менее трех раз. :)
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