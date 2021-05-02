Водителям Петрозаводска снова устроят массовый «Контроль трезвости»

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска 4 мая проведут традиционные массовые рейды на улицах города.

Об этом говорится в сообщении в группе Госавтоинспекции Вконтакте.

В рамках операции «Контроль трезвости» инспекторы будут останавливать автомобили и проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.



В Госавтоинспекции напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное аналогичное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.



«В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении.