Водителям придется притормозить на трассе «Кола» в Карелии

Водителям придется сбросить скорость в Пряжинском и Прионежском районах Карелии, сообщили в Упрдор «Кола».

На трассе «Кола» в Пряжинском и Прионежском районах Карелии изменится скоростной режим. Временные ограничения вводят с 24 октября на участке автодороги с 406 по 409 километр.

Максимально разрешенная скорость между поселком Матросы и деревней Половина составит не 90, а 70 км/ч.



Временные ограничения продлятся до завершения ремонтных работ, ориентировочно до июня следующего года. ФКУ Упрдор «Кола» просит водителей учитывать изменения.