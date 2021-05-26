Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске пошли грибы (ФОТОФАКТ) 3
26.05.2021 14:58
Стало известно, куда устроился на работу уволившийся с поста главврача поликлиники №1 Петрозаводска Михаил Стоцкий 13
26.05.2021 10:30
Час назад в Петрозаводске на пожаре погиб человек
26.05.2021 12:24
«За оторванной дверью стояло детское кресло»: опасная авария произошла в Петрозаводске (ВИДЕО) 6
26.05.2021 13:30

Водителям запретят останавливаться еще на одной улице Петрозаводска

Новости. Общество
07:00, 27 Мая 2021

В июне изменится схема движения на Голиковке, предупредили в администрации столицы Карелии.

С 14 июня на участке улицы Калинина перед пересечением с проспектом Александра Невского (в районе сквера Михаила Калинина) будет запрещена остановка транспорта. Изменения призваны увеличить пропускную способность проезжей части.

Красивый парк в вашем районе за 2 минуты
25.05.2021 07:43

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД.

Напомним, два месяца назад был введен запрет на остановку транспорта на участке улицы Анохина между Древлянской набережной и улицей Гоголя со стороны парка Красные Казармы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
21.05.2021, 12:20
«Порядок с чистого листа»
23.05.2021, 12:56
Береза упала на женщину во дворе жилого дома в Петрозаводске (ВИДЕО)

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»