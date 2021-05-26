Водителям запретят останавливаться еще на одной улице Петрозаводска

В июне изменится схема движения на Голиковке, предупредили в администрации столицы Карелии.

С 14 июня на участке улицы Калинина перед пересечением с проспектом Александра Невского (в районе сквера Михаила Калинина) будет запрещена остановка транспорта. Изменения призваны увеличить пропускную способность проезжей части.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД.

Напомним, два месяца назад был введен запрет на остановку транспорта на участке улицы Анохина между Древлянской набережной и улицей Гоголя со стороны парка Красные Казармы.