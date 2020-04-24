Водителю, из-за которого едва не пострадал пешеход в центре Петрозаводска, грозит лишение прав (ВИДЕО)

Авария с участием легкового автомобиля "ВАЗ-2107" и кроссовера Kia Sportage произошла 23 апреля на проспекте Ленина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, в 13.53 на проспекте Ленина у дома №19. Автомобили двигались по проспекту вниз. ДТП произошло, когда Kia совершал левый поворот во двор. В это же время "ВАЗ-2107" двигался по полосе встречного движения в попутном направлении.

От столкновения кроссовер отбросило на тротуар и развернуло. Машина чуть не сбила пешехода. Обошлось без пострадавших.

В отношении водителя "ВАЗ" сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска составлен протокол за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев.

Протокол направлен в суд для принятия решения.