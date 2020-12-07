Водителю легковушки в Петрозаводске не удалось уйти налево (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска столкнулись два легковых автомобиля, от удара машины раскидало по дороге.

В Петрозаводске на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского 7 декабря в 16.54 столкнулись два автомобиля, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот с улицы Дзержинского на проспект К. Маркса. В это же время второй автомобиль двигался по проспекту К.Маркса в прямом направлении.

В момент ДТП четная сторона проспекта К.Маркса была занята припаркованными автомобилями.

От столкновения двигавшийся по проспекту К.Маркса автомобиль отбросило на полосу встречного движения и развернуло.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".