Водителю легковушки в Петрозаводске не удалось уйти налево (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска столкнулись два легковых автомобиля, от удара машины раскидало по дороге.
В Петрозаводске на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского 7 декабря в 16.54 столкнулись два автомобиля, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот с улицы Дзержинского на проспект К. Маркса. В это же время второй автомобиль двигался по проспекту К.Маркса в прямом направлении.
В момент ДТП четная сторона проспекта К.Маркса была занята припаркованными автомобилями.
От столкновения двигавшийся по проспекту К.Маркса автомобиль отбросило на полосу встречного движения и развернуло.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".
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