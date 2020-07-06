Водно-оздоровительный спа-центр "Солнечный остров" открылся в Петрозаводске

Побывать на море и погреться в лучах солнца теперь можно в центре Петрозаводска.

Идея создания нового места семейного отдыха в Карелии у организаторов возникла после посещения в северной столице водного центра известной в нашей стране сырьевой корпорации. В одном из помещений там оборудован песчаный остров с пальмами и лежаками, на которых отдыхающие "купаются" в лучах света, исходящего от специальных мощных светильников. Оказалось, что эта аппаратура является разработкой санкт-петербургской фирмы "РА СВЕТ", производящей различные по своим характеристикам бытовые аппараты, имитирующие световой поток, аналогичный солнечному. Так называемое "искусственное солнце" отечественные разработчики запатентовали и продают эти оздоровительные устройства в России и за рубежом. К сожалению, в связи с высокой стоимостью уникального оборудования в нашей стране запущено всего пять или шесть таких экземпляров.

При оценке климатической ситуации в Карелии оказалось, что среднее число солнечных дней в году всего около 40. Негативными последствиями хронического солнечного голодания, как известно, является дефицит выработки витамина D и таких важных гормонов, как серотонин и мелатонин. Это приводит к снижению иммунитета, нарушению строения органов и систем, ухудшению психоэмоционального настроения. Не случайно многие стремятся "подзарядиться", найти возможность вывезти семью на солнышко, на море. Но эта возможность есть только летом, а в нынешней "вирусной" ситуации выехать на отдых вообще весьма проблематично.

Было принято решение "зажечь" искусственное солнце для жителей северного края. Для этого создали в Петрозаводске на ул. М.Горького 25-а водно-оздоровительный спа-центр "Солнечный остров", оснащенный этим уникальным устройством.

Основной идеей создания такого заведения является предоставление возможности провести свободное время в комфортных условиях. Одновременно в центре могут отдыхать не более 8 человек.

Что предлагается посетителям? Первое и эксклюзивное – сеансы инсоляции на аппарате "РА СВЕТ 2". Сразу предупреждаем – никакого отношения к солярию или искусственному загару эта технология не имеет. Желающим позагорать предложат несколько вариантов оздоровительного освещения на выбор, расскажут о показаниях и противопоказаниях, подберут оптимальный режим.

Кроме того, у каждого есть возможность попариться в замечательной солевой сауне и поплавать в бассейнах различной глубины с подсветкой и релакс-музыкой. Один из них оснащен устройством для гидромассажа и джакузи-эффектом.

Предлагаются также фитопаровые ванны в кедровой бочке с различными аромамаслами.

В фитобаре можно приобрести кислородные коктейли, ароматный кофе или чай. И конечно, любые прохладительные напитки, но только безалкогольные. Разумеется, приносить с собой и употреблять алкоголь запрещено.

Центр оснащен современными теле- и акустическими системами, имеется WI-FI.

Если Вас заинтересовала эта информация - звоните 44 53 03 и записывайтесь на бесплатный 10-минутный "тест-драйв". В течение недели можно будет приходить и знакомиться с уникальным местом для приятного семейного отдыха. Не забудьте, пожалуйста, маски и светозащитные очки, а бахилами Вас обеспечат.

До встречи на "Солнечном острове"!

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