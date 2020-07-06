890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Несколько бедных семей в Карелии получат деньги на жилье 2
06.07.2020 18:20
Туристам, прибывающим в Петрозаводск, выделили всего два часа на посещение магазинов 22
06.07.2020 15:48
Более 170 тысяч гектаров охотничьих угодий на севере Карелии перешли в категорию общедоступных 6
06.07.2020 17:42
Бизнесмен из Карелии заявил об угоне иномарки за 5,2 млн рублей 4
06.07.2020 14:08

Водно-оздоровительный спа-центр "Солнечный остров" открылся в Петрозаводске

Новости. Общество
10:00, 07 Июля 2020
Загрузка...

Побывать на море и погреться в лучах солнца теперь можно в центре Петрозаводска.

Идея создания нового места семейного отдыха в Карелии у организаторов возникла после посещения в северной столице водного центра известной в нашей стране сырьевой корпорации. В одном из помещений там оборудован песчаный остров с пальмами и лежаками, на которых отдыхающие "купаются" в лучах света, исходящего от специальных мощных светильников. Оказалось, что эта аппаратура является разработкой санкт-петербургской фирмы "РА СВЕТ", производящей различные по своим характеристикам бытовые аппараты, имитирующие световой поток, аналогичный солнечному. Так называемое "искусственное солнце" отечественные разработчики запатентовали и продают эти оздоровительные устройства в России и за рубежом. К сожалению, в связи с высокой стоимостью уникального оборудования в нашей стране запущено всего пять или шесть таких экземпляров.

При оценке климатической ситуации в Карелии оказалось, что среднее число солнечных дней в году всего около 40. Негативными последствиями хронического солнечного голодания, как известно, является дефицит выработки витамина D и таких важных гормонов, как серотонин и мелатонин. Это приводит к снижению иммунитета, нарушению строения органов и систем, ухудшению психоэмоционального настроения. Не случайно многие стремятся "подзарядиться", найти возможность вывезти семью на солнышко, на море. Но эта возможность есть только летом, а в нынешней "вирусной" ситуации выехать на отдых вообще весьма проблематично.

Было принято решение "зажечь" искусственное солнце для жителей северного края. Для этого создали в Петрозаводске на ул. М.Горького 25-а водно-оздоровительный спа-центр "Солнечный остров", оснащенный этим уникальным устройством.

Основной идеей создания такого заведения является предоставление возможности провести свободное время в комфортных условиях. Одновременно в центре могут отдыхать не более 8 человек.

Что предлагается посетителям? Первое и эксклюзивное – сеансы инсоляции на аппарате "РА СВЕТ 2". Сразу предупреждаем – никакого отношения к солярию или искусственному загару эта технология не имеет. Желающим позагорать предложат несколько вариантов оздоровительного освещения на выбор, расскажут о показаниях и противопоказаниях, подберут оптимальный режим.

Кроме того, у каждого есть возможность попариться в замечательной солевой сауне и поплавать в бассейнах различной глубины с подсветкой и релакс-музыкой. Один из них оснащен устройством для гидромассажа и джакузи-эффектом.

Предлагаются также фитопаровые ванны в кедровой бочке с различными аромамаслами.

В фитобаре можно приобрести кислородные коктейли, ароматный кофе или чай. И конечно, любые прохладительные напитки, но только безалкогольные. Разумеется, приносить с собой и употреблять алкоголь запрещено.

Центр оснащен современными теле- и акустическими системами, имеется WI-FI.

Если Вас заинтересовала эта информация - звоните 44 53 03 и записывайтесь на бесплатный 10-минутный "тест-драйв". В течение недели можно будет приходить и знакомиться с уникальным местом для приятного семейного отдыха. Не забудьте, пожалуйста, маски и светозащитные очки, а бахилами Вас обеспечат.

До встречи на "Солнечном острове"!

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек
02.07.2020, 07:59
ЦИК Карелии объявил предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции в республике

Аналитика

06.07.2020 17:26
Капитал
Угодья "открепились" 1
Более 170 тысяч гектаров охотничьих угодий в Калевальском районе Карелии перешли в категорию общедоступных.
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 5
03.07.2020 13:14
Явка провалена 32
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 5
01.07.2020 09:13
Бездомная семья 9
30.06.2020 12:20
Вся аналитика

Чтиво

02.07.2020 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»