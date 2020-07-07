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Водоемы кишат бактериями – власти Петрозаводска вновь не утвердили ни одного пляжа

Новости. Общество
06:40, 08 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Использование водного объекта допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

В 2020 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Петрозаводска утверждены не были.

Водные объекты, используемые в рекреационных целях, в том числе для купания, не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

До настоящего времени санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам не выдавались.

В конце июня в зоне отдыха "Пески" в водоеме индекс бактерий группы кишечной палочки и энтерококков был превышены в 100 раз.

Информация о несоответствии проб доведена до сведения администрации города.

Ранее сообщалось, что в популярных среди петрозаводчан местах купания нашли опасные бактерии.

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