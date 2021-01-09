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Водолазы из Москвы выехали на поиски пропавшего 6-летнего ребенка в Карелии

Новости. Происшествия
09:05, 10 Января 2021
фото: Водолазная группа "Добротворецъ" / https://vk.com/divers.dobrotvorec
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Уже больше двух недель пропавшего мальчика ищут в реке Тохмайоки в районе поселка Хелюля Сортавальского района.

Как сообщается в паблике "Поиск Филиппа Мельника", группа для работы под водой выехала из Москвы, следом присоединится группа из Санкт-Петербурга, а также готовится к выезду водолаз из Петрозаводска.

Поиски Филиппа с помощью водолазов и дайверов в реке Тохмайоки назначены на 10-11 января.

"Есть ещё один день до начала погружений, если у вас есть знакомые дайверы с сертификатом ICE или водолазы, пожалуйста, сообщите контакты в личном сообщении группы", - написали организаторы.

По версии следствия, 6-летний Филипп ушел из дома днем 28 декабря, после чего пропал. Через несколько дней было возбуждено уголовное дело, которое взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета России.

К поискам мальчика подключился поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Водолазная группа "ДобротворецЪ".

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