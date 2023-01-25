Водолазы-росгвардейцы из Карелии искали бомбы в Финском заливе

Водолазные подразделения из Карелии приняли участие в учениях Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии, 8 февраля, водолазы из Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской, Архангельской, Мурманской и Калининградской областей приняли участие в отработке противодиверсионной борьбы. Учения развернулись в акватории Финского залива.

Росгвардейцы отработали поиск взрывных устройств в воде и на подводной части кораблей, а также повторили действия при подводном ориентировании. Глубина погружения составила до 20 метров.

В тренировку также вошло оказание помощи условно пострадавшему водолазу, пишет «47 News».