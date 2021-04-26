Водопроводные сети прорвало сразу в двух местах в райцентре в Карелии

Крупная авария произошла на водопроводных сетях в Кеми - магистраль прорвало в двух местах, население останется без водоснабжения во время ремонта.

Об этом написал в своем Телеграм-канале глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

"К сожалению прорывы на водопроводной магистрали устранить не получается (их три - один в посёлке Рабочеостровск, второй в Кеми на улице Гидростроителей, третий на Пролетарском проспекте", - сообщил Петров.

По его словам, ремонт запланирован на 28 апреля. Для производства сварных работ придется обезвоживать магистраль.

"Завтра с 9:00 планируется полное отключение насосно-фильтровальной станции. Сегодня вода будет развозиться по домам, где полностью отсутствует водоснабжение. В 16:00 две машины выехали - одна по адресам: Вокзальная 13, 15 и вторая по ул. Гидростроителей", - пояснил глава администрации.