Водоснабжающая компания в Карелии задолжала работникам свыше полутора миллионов рублей

По требованию прокурора предприятие МУП "Водоснабжение Надвоицы" погасило задолженность по заработной плате, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района провела проверку исполнения требований трудового законодательства в муниципальном унитарном предприятии Надвоицкого городского поселения "Водоснабжение Надвоицы".

На момент проверки у предприятия за июнь 2019 года образовалась задолженность по заработной плате перед 50 работниками на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Ранее по инициативе прокуратуры за нарушение трудовых прав работников директор предприятия уже привлекался к административной ответственности.

Руководителя предприятия оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Задолженность была погашена.