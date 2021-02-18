"Воды в городе нет": В Лахденпохье произошла авария на водопроводе

В Лахденпохье в ходе плановых ремонтных работ на водопроводе обнаружилась протечка - авария устраняется, сообщили в МЧС Карелии.

В паблике "Лахденпохья-Навсегда" появилась информация, что из-за аварии на водпроводе в городе нет воды.

"Воды в городе нет. Идёт подготовка к предстоящему ремонту. Пока одни специалисты настраивают агрегаты, другие обедают и набираются сил перед вечерне-ночным трудом. Никто на завтра ситуацию не оставит. Предположительно, часа через 3 будут новости. На данный момент место утечки обнаружено и локализовано", - сообщается в паблике "Лахденпохья-Навсегда".

В МЧС Карелии сообщили "Столице на Онего", что протечка в Лахденпохье на водпроводной трубе обнаружилась в ходе плановых работ. На данный момент ситуация под контролем. В ближайщее время вода вернется в дома горожан.