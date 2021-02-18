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"Воды в городе нет": В Лахденпохье произошла авария на водопроводе

Новости. Происшествия
21:13, 18 Февраля 2021
фото: источник - паблик "Лахденпохья-Навсегда"
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В Лахденпохье в ходе плановых ремонтных работ на водопроводе обнаружилась протечка - авария устраняется, сообщили в МЧС Карелии.

В паблике "Лахденпохья-Навсегда" появилась информация, что из-за аварии на водпроводе в городе нет воды.

"Воды в городе нет. Идёт подготовка к предстоящему ремонту. Пока одни специалисты настраивают агрегаты, другие обедают и набираются сил перед вечерне-ночным трудом. Никто на завтра ситуацию не оставит. Предположительно, часа через 3 будут новости. На данный момент место утечки обнаружено и локализовано", - сообщается в паблике "Лахденпохья-Навсегда".

В МЧС Карелии сообщили "Столице на Онего", что протечка в Лахденпохье на водпроводной трубе обнаружилась в ходе плановых работ. На данный момент ситуация под контролем. В ближайщее время вода вернется в дома горожан.

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