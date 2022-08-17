Военком Карелии привел в пример Маресьева, говоря о требованиях к здоровью добровольцев для Украины

Добровольцы для участия в спецоперации на Украине, которых набирают Карелии, не должны иметь ограничений по здоровью, но могут быть исключения.

Об этом сообщил военный комиссар Карелии Андрей Артемьев во время онлайн-трансляции на официальной странице правительства республики Вконтакте.

По его словам, на Украину не отправят людей с тяжелыми заболеваниями, но подход ко всем индивидуальный. Это относится, например, к плоскостопию.

«Если оно с артрозом, когда мы понимаем, что человек не может делать большие переходы — это исключение из правил. Но мы все равно подходим индивидуально к каждому человеку. Если он специалист, который крайне необходим, и ему не потребуется переходов по местности и так далее, то почему бы и нет? Есть у нас такие люди. Надо вспомнить и Великую Отечественную, вообще, нашу историю. У нас был Маресьев, который служил здесь у нас в истребительно-авиационном полку. И таких случаев у нас было немало, не один, не два. Их было много. Позыв такой у народа есть. В любом случае подход всегда индивидуальный», — пояснил военком.

Он напомнил, что сейчас идет набор добровольцев в именные подразделения «Онего» и «Ладога», которые формируются в Карелии для участия в спецоперации на Украине.