Военком Карелии рассказал о зарплатах участников СВО

Кроме оклада военнослужащим положены единовременные выплаты и адресная помощь семьям.

В недавнем интервью информагентству «Республика» военный комиссар Карелии Андрей Артемьев рассказал о финансовом обеспечении военнослужащих на фронте и поддержке семей, которые остались без мужской помощи.

«Мобилизованные граждане ежемесячно получают социальные выплаты плюс два военных оклада, это около 200 тысяч рублей. Сумма денежного довольствия добровольцев-контрактников в целом идентична, но оно начисляется немного по другой системе», — отметил военком.

Также Артемьев рассказал о единовременной выплате за ранение. По его словам, если человек получил ранение и это подтверждено медицинскими документами из госпиталя, он получает единовременную выплату в размере 3 млн рублей. Если происходит задержка, то специальные службы оперативно решают эти вопросы. Чаще всего, рассказывает офицер, выплаты опаздывают из-за ошибок в оформлении документации.

Кроме финансовых вопросов, военный комиссар рассказал и о социальной поддержке военнослужащих и их семей.

«И еще раз подчеркну: стараемся подходить к этим вопросам максимально адресно, помочь в решении индивидуальных проблем», — заявил Артемьев.