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Военком Карелии разъяснил, люди какого возраста подлежат частичной мобилизации

Новости. Общество
12:34, 24 Сентября 2022
фото: скрин видео Сампо 360

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Не все, кого вызывают по повестке, поедут на территорию спецоперации

От жителей Карелии поступает много вопросов по поводу возраста резервистов, которые подлежат призыву по мобилизации. А них ответил в рамках проекта «Объясняет ЦУР» военный комиссар республики Карелия Андрей Артемьев.

«Для боевых частей нам, конечно, нужны люди первого разряда, молодого возраста - до 35 лет, а также участники боевых действий, возраст которых, естественно, увеличится», - сказал Андрей Артемьев.

Такой критерий подразумевает в первую очередь возрастные ограничения: для рядовых и сержантского состава – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет.

Военком Карелии отметил, что есть и другие воинские части, где могут проходить службу люди более старшего возраста, поэтому призываться будут и граждане II и III разряда до 50 лет, которые пойдут во вспомогательные подразделения обеспечения.

Также важно, что подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане Российской Федерации, которые имеют военно-учетную специальность. Отметим, что не все, кого вызывают по повестке, поедут на территорию спецоперации. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях.

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