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Военком Карелии: законны ли уведомления, оставленные в почтовом ящике

Новости. Общество
11:12, 16 Декабря 2022
фото: © Правительство Карелии

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Андрей Артемьев рассказал, что вызов призывников для уточнения данных воинского учета не нарушает права и законные интересы граждан.

В карельских соцсетях участились случаи обращений, связанные с тем, что уведомления гражданам о явке в военкомат приходят в почтовые ящики незаконно. Разъяснение дал военный комиссар Республики Карелия Андрей Артемьев.

По его словам, в Карелии идет плановая работа по завершению призыва граждан — молодых людей от 18 до 27 лет — на военную службу по призыву. Это никак не связано с мобилизацией, которая закончилась в республике 28 октября 2022 года. В зону СВО никто из срочников отправлен не будет.

— Довожу до всех, что повестку не всегда есть возможность вручить лично в руки, так как призывник — молодой человек — отсутствует дома или не проживает по указанному адресу, — сказал военком. — В связи с этим мы уведомляем гражданина, что ему нужно явиться в военкомат для уточнения данных по воинскому учету. Это не нарушает права и законные интересы граждан. Таким образом мы полагаемся на сознательность гражданина.

Ранее в соцсетях появилась информация, что студентов, находящихся в академическом отпуске, после сверки данных воинского учета направляют для прохождения медицинского освидетельствования, чтобы затем призвать на службу.

В военкомате пояснили, что у студентов уточнят основания для сохранения ранее предоставленной отсрочки в связи с получением высшего профессионального образования, так как после выхода из академического отпуска изменяется срок окончания образовательного учреждения. По закону право на ранее предоставленную отсрочку сохраняется, если срок обучения не увеличился либо увеличился не более, чем на 1 год. Те граждане, которые утратили право на отсрочку от призыва на военную службу по учебе, направляются на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии, где выносится решение, исходя из установленной категории годности к военной службе по состоянию здоровья.

При этом сотрудники военкомата еще раз напомнили, что граждане, призванные на военную службу по призову, не направляются в зону проведения специальной военной операции.

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