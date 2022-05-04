Военкомату неизвестна судьба бойцов из Карелии, которые могли попасть в беду на Украине

В карельском военкомате сообщили, что не располагают данными о судьбе участников спецоперации на Украине, которых ищут родные, поскольку это не входит в полномочия ведомства.

«Данными о судьбе военнослужащих Ивана Ф., Якова Е. и Сергея М. военный комиссариат Республики Карелия не располагает. Военный комиссариат Республики Карелия на проведение мероприятий по розыску указанных военнослужащих не уполномочен», - заявил военком Карелии Андрей Артемьев в ответе на запрос «Столицы на Онего».

Ранее издание «Столица на Онего» с целью получения официальной информации направило в военкомат республики запрос с просьбой предоставить данные о ситуации с тремя бойцами из Карелии. Один из них мог служить на крейсере «Москва», который затонул в ходе спецоперации российских войск на Украине, два других могли оказаться в плену. В ведомстве заявили, что заданные вопросы находятся вне полномочий военкоматов.

В карельском военкомате также заявили, что не располагают данными о статусе бойца Ивана Ф. По словам родственников, тот был срочником, соответственно, не мог привлекаться к участию в спецоперации. Информацией о возможности включения предполагаемых пленных в списки для обмена ведомство тоже не располагает.