Военная прокуратура наказала подразделение Минобороны РФ за битый кирпич у озера в Петрозаводске

В Петрозаводске по материалам военных прокуроров должностное лицо привлечено к административной ответственности за нарушения требований законов в сфере природопользования.

Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона установила, что должностные лица Хвойного филиала Федерального государственного автономного учреждения "Управление лесного хозяйства" Министерства обороны РФ на земельном участке по ул. Ригачина в Петрозаводске допустили незаконное размещение бытовых отходов: битого кирпича, порубочных остатков, навал железобетонных конструкций.

В связи с выявленными нарушениями военным прокурором гарнизона возбуждено дело об административном правонарушении.

По материалам военной прокуратуры Балтийско-Арктическим межрегиональным управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования начальник учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Проведение работ по очистке земельного участка в военной прокуратуре взято на контроль.