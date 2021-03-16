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Военная прокуратура наказала подразделение Минобороны РФ за битый кирпич у озера в Петрозаводске

Новости. Общество
12:04, 17 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В Петрозаводске по материалам военных прокуроров должностное лицо привлечено к административной ответственности за нарушения требований законов в сфере природопользования.

Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона установила, что должностные лица Хвойного филиала Федерального государственного автономного учреждения "Управление лесного хозяйства" Министерства обороны РФ на земельном участке по ул. Ригачина в Петрозаводске допустили незаконное размещение бытовых отходов: битого кирпича, порубочных остатков, навал железобетонных конструкций.

В связи с выявленными нарушениями военным прокурором гарнизона возбуждено дело об административном правонарушении.

По материалам военной прокуратуры Балтийско-Арктическим межрегиональным управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования начальник учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Проведение работ по очистке земельного участка в военной прокуратуре взято на контроль.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-17 12:23:14
Город устал от вояк
David .
2021-03-17 12:46:55
врунофф, попробуй подобное Темнышеву сказать.... :)
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