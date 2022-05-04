Военная прокуратура Петрозаводска: Участников спецоперации на Украине признали ветеранами боевых действий

Следовательно, на данных граждан распространяются все права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «О ветеранах», сообщили в военной прокуратуре Петрозаводска.

Так, 26 марта 2022 года принят Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах».

Согласно правкам, ветеранами боевых действий признаны участники специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики: с 24 февраля 2022 года.

Следовательно, на данных граждан распространяются все права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «О ветеранах».

Право на получение прав, льгот и мер социальной поддержки возникает только при подтверждении статуса через государственные ведомства. После получения статуса ветерана боевых действий можно обращаться за получением льгот и мер социальной поддержки.

Так, налоговая служба обязана применять льготы по налогам, органы субъекта РФ и муниципалитеты отвечают за выделение жилья, субсидий и компенсаций для его приобретения, органы пенсионного обеспечения занимаются назначением, индексацией и выплатами пенсий, по линии Минобороны, МВД и ряда иных ведомств осуществляется пенсионное обеспечение для бывших военнослужащих, соцзащита либо иные уполномоченные организации обеспечивают компенсацию услуг ЖКХ, квартплаты и взносов на капитальный ремонт, отдельно утверждается перечень медицинских учреждений, которые оказывают услуги в льготном режиме. Большинство услуг можно получить через МФЦ.

«Во многих регионах действуют дополнительные льготы для ветеранов боевых действий. Точный размер и порядок финансирования льгот может ежегодно меняться», — уточнили в военной прокуратуре Петрозаводска.