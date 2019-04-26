Военные установили для жителей карельской деревни Панозеро переправу

Военные инженеры Западного военного округа завершили установку паромной переправы на реке Кемь 25 апреля, сообщили на сайте Минобороны РФ.

Напомним, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев поручил к 1 мая организовать переправу, понтоны для которой предоставило министерство обороны.

"Расчёты понтонно-мостового парка батальона инженерно-саперного полка Краснознамённой общевойсковой армии под командованием подполковника Игоря Аниськова совершили марш на штатной технике протяжённостью 900 км из Ленинградской области в Республику Карелия и навели паромную переправу протяжённостью 250 метров", – сообщили в пресс-службе ЗВО.

Переправа в Панозере с осени 2018 года находится в аварийном состоянии.

Ранее местные жители сняли серию видеороликов, в которых рассказали о сложной жизни в глубинке региона. В частности, авторы материалов сообщили о том, что в их населенном пункте перестал работать паром, который связывает население с большой землей. Люди заявили, что их вынуждают рисковать и выходить на опасный лед, чтобы перебраться на другой берег.