Военные установили для жителей карельской деревни Панозеро переправу

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Военные инженеры Западного военного округа завершили установку паромной переправы на реке Кемь 25 апреля, сообщили на сайте Минобороны РФ.
Напомним, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев поручил к 1 мая организовать переправу, понтоны для которой предоставило министерство обороны.
"Расчёты понтонно-мостового парка батальона инженерно-саперного полка Краснознамённой общевойсковой армии под командованием подполковника Игоря Аниськова совершили марш на штатной технике протяжённостью 900 км из Ленинградской области в Республику Карелия и навели паромную переправу протяжённостью 250 метров", – сообщили в пресс-службе ЗВО.
Переправа в Панозере с осени 2018 года находится в аварийном состоянии.
Ранее местные жители сняли серию видеороликов, в которых рассказали о сложной жизни в глубинке региона. В частности, авторы материалов сообщили о том, что в их населенном пункте перестал работать паром, который связывает население с большой землей. Люди заявили, что их вынуждают рисковать и выходить на опасный лед, чтобы перебраться на другой берег.
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