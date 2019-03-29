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Новости. Общество
13:58, 29 Марта 2019
фото: правительство Карелии

Переправа в Панозере откроется, если власти Кемского района найдут деньги на ее оборудование

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Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев поручил к 1 мая организовать переправу, понтоны для которой предоставило министерство обороны.

"Проблема там очень серьезная. Увидели эту 60-летнюю паромную переправу, от которой одни руины (остались). Сейчас в Кривой порог прибыли из министерства обороны РФ два береговых звена новой паромной переправы и два речных грузоподъемностью 60 тонн", - сказал журналистам Нургалиев во время пресс-подхода в Петрозаводске.

По его словам, на днях в Кемском районе он провел совещание, где обсуждалось отладка переправы.

"Главная задача сегодня у местной администрации - купить соответствующее оборудование, лебедку, другие устройства, которые позволяют привести понтонную переправу в действие.  Планируем, что администрация Кемского района должна к 1 мая – мы срок такой поставили – эти все работы сделать. Как только сойдет снег, приедут где-то 12 военнослужащих Западного военного округа, которые протестируют и проведут налаживание этой техники. Когда мы об этом говорили, мы им сказали: "Ребята, мы вам создали условия и бесплатно привезли". Это, по сути дела, почти миллион (рублей) на перевозку только. Они нас попросили, мы это бесплатно сделали. Теперь изыскивайте средства, чтобы могли все это закупить. Теперь готовятся соответствующие документы непосредственно на правительство Республики Карелия, чтобы денежные средства получить. Я не думаю, что это такие большие средства. Но без этого паромная переправа работать не будет", - сказал Нургалиев.

Переправа в Панозере с осени 2018 года находится в аварийном состоянии.

Ранее местные жители сняли серию видеороликов, в которых рассказали о сложной жизни в глубинке региона. В частности, авторы материалов сообщили о том, что в их населенном пункте перестал работать паром, который связывает население с большой землей. Люди заявили, что их вынуждают рисковать и выходить на опасный лед, чтобы перебраться на другой берег.

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