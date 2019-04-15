"Военный" Джеймс из Афганистана развел жительницу Карелии на полмиллиона рублей

Жительница Костомукши познакомилась с "возлюбленным" на сайте, сообщили в МВД Карелии.

Жительница севера Карелии зарегистрировалась на сайте знакомств. С ней завязал общение некто, представившийся военным по имени "Джеймс". В ходе переписки он признался, что женщина ему очень симпатична, и он хотел бы связать с ней дальнейшую судьбу.

Далее Джеймс сообщил будущей невесте, что вышлет на ее имя посылку с ценными вещами. На электронную почту костомукшанке стали приходить запросы от имени транспортной компании. В них содержались требования оплатить доставку посылки.

Совершая денежные переводы, женщина перечислила более 580 тысяч рублей собственных сбережений. Все это время лжевоенный убеждал ее в том, что в посылке содержатся настолько дорогие вещи, что беспокоиться не о чем и женщина сможет с лихвой окупить свои траты в адрес доставщиков.

Женщина поняла, что ее обманули.

В настоящее время проводится проверка по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.