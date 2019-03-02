Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:00, 02 Марта 2019
фото: mil.ru

Военный металлолом из Сирии едет в Карелию

Загрузка...

В День защитника Отечества российское министерство обороны отправило по стране железнодорожный эшелон с трофеями из Сирии.

Как утверждают в Минобороны, эта акция под названием "Сирийский перелом" проводится по решению президента Путина, которому, по всей видимости, нужно продемонстрировать согражданам свидетельства победы над террористами в маленьком ближневосточном государстве. Такими свидетельствами, по словам замминистра Андрея Картаполова, стали советский танк Т-55 и еще около пятисот образцов бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского вооружения и  самодельных взрывных устройств, захваченных российской армией у сирийских боевиков.

В последней декаде апреля эшелон Минобороны дойдет до Карелии. Судя по маршруту поезда, опубликованному на сайте министерства, первыми сирийские трофеи встретят жители Беломорска, куда железнодорожный состав прибудет из соседней Архангельской области. 

Подробности - в материале "Столицы на Онего".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.02.2019, 13:57
ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске
24.02.2019, 08:45
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро
24.02.2019, 16:12
Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон
23.02.2019, 12:07
ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок
26.02.2019, 12:15
Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском
28.02.2019, 21:30
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара

Аналитика

01.03.2019 12:44
Политкухня
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 1
В партийных организациях республики начались первые, самые предварительные рассмотрения кандидатов на участие в выборах 2021 года.
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Не калиткой единой 1
28.02.2019 13:50
Пылесосы - на техосмотр 1
28.02.2019 10:20
Бюджет Петрозаводска увеличен более чем на полмиллиарда
27.02.2019 14:46
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2019 12:07
Без политики
Сколько стоит наше здоровье
Ничего не болит — для многих это значит, что все в порядке и нет никакой необходимости идти к врачу.
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
"Мне повезло"
28.02.2019 11:01
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
01.03.2019 14:32
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»