Военный металлолом из Сирии едет в Карелию

В День защитника Отечества российское министерство обороны отправило по стране железнодорожный эшелон с трофеями из Сирии.

Как утверждают в Минобороны, эта акция под названием "Сирийский перелом" проводится по решению президента Путина, которому, по всей видимости, нужно продемонстрировать согражданам свидетельства победы над террористами в маленьком ближневосточном государстве. Такими свидетельствами, по словам замминистра Андрея Картаполова, стали советский танк Т-55 и еще около пятисот образцов бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского вооружения и самодельных взрывных устройств, захваченных российской армией у сирийских боевиков.

В последней декаде апреля эшелон Минобороны дойдет до Карелии. Судя по маршруту поезда, опубликованному на сайте министерства, первыми сирийские трофеи встретят жители Беломорска, куда железнодорожный состав прибудет из соседней Архангельской области.

Подробности - в материале "Столицы на Онего".