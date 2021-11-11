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Карелия послала гуманитарную помощь в Сирию

Новости. Общество
18:20, 11 Ноября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Продукты и товары для сирийских детей собрали вместе с Минэком предприятия республики, сообщили в правительстве Карелии.

Карелия направила в Сирийскую Арабскую Республику гуманитарную помощь. Наша республика, наряду с другими российскими регионами, оказывает помощь жителям этой арабской страны, в которой уже 10 лет продолжается гражданская война.

Посылку весом около тонны собрали вместе с республиканским Министерством экономического развития и промышленности региональные предприятия, которые предоставили свою продукцию в качестве гуманитарной помощи сирийцам.

В посылке жителям Сирии — продукты питания и товары для детей, в том числе игры, методические пособия и книги для школьников, изучающих русский язык.

Гуманитарный груз будет доставлен в Сирию самолётом военно-транспортной авиации России.

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Комментарии

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Вася
2021-11-11 18:30:31
Карелия должна спасти мигрантов от ужасного Лукашенко .
карел
2021-11-11 18:44:32
Вася, самим то жрать нечего , Чинуш туда надо отправлять .
Вася
2021-11-11 18:28:26
Ну Карелия, спасай беженцев!!!!
oтo
2021-11-11 18:26:40
Обалдеть! Совсем из ума выжили. Только недавно перестали голодать сами и бабки тянут тележки с едой из сетевых магазинов. Потому как не помогаем более предателям - "братским народам". А тут Сирия на подходе. Совсем расстроили меня. :)
Вася
2021-11-11 18:26:03
За каждого мигранта будут платить, мигранты в тепле будут кушать,
Вася
2021-11-11 18:25:20
Можно построить лагеря для беженцев на древлянке.
кир
2021-11-11 19:07:17
Вася, рад тебя снова созерцать на этом ресурсе. Прости, если я был неправ и чем-то обидел. :)
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