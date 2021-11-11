Карелия послала гуманитарную помощь в Сирию

Продукты и товары для сирийских детей собрали вместе с Минэком предприятия республики, сообщили в правительстве Карелии.

Карелия направила в Сирийскую Арабскую Республику гуманитарную помощь. Наша республика, наряду с другими российскими регионами, оказывает помощь жителям этой арабской страны, в которой уже 10 лет продолжается гражданская война.

Посылку весом около тонны собрали вместе с республиканским Министерством экономического развития и промышленности региональные предприятия, которые предоставили свою продукцию в качестве гуманитарной помощи сирийцам.

В посылке жителям Сирии — продукты питания и товары для детей, в том числе игры, методические пособия и книги для школьников, изучающих русский язык.

Гуманитарный груз будет доставлен в Сирию самолётом военно-транспортной авиации России.