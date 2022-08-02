Вокруг Петрозаводска в выходные будут ловить нетрезвых водителей

В Прионежском районе с 12 по 14 августа будут проходить профилактические рейды «Нетрезвый водитель».

Как сообщили в паблике полиции Прионежского района, с 12 августа по 14 августа сотрудники ГИБДД будут проводить рейды по выявлению пьяных водителей.

Госавтоинспекция Прионежского района призывает автомобилистов не садиться за руль пьяными, а также сообщать в полицию о подобных действиях других водителей.

Сообщить о пьяном водителе можно по телефонам: 8(8142)73-90-22, 8(8142)57-96-16, 102 или по единому номеру 112 с мобильного телефона.